Ella sería la coreógrafa de Shakira con la que Piqué la engañó antes de Clara Chía

Las mentiras y engaños de Gerard Piqué hacia Shakira siguen saliendo a flote, pues aunque Clara Chía ha sido una de las mujeres más criticadas por haber sido la amante del exfutbolista, lo cierto es que presuntamente existe una larga lista de mujeres con las que le fue infiel a la cantante.

Si bien ha pasado más de un año de conocerse la separación de la reconocida pareja, siguen acaparando titulares por sus conflictos familiares y tras filtrarse los nombres de quienes estuvieron con Piqué mientras aun estaba con Shakira.

Ahora se ha podido conocer quien ha sido una de ellas y para sorpresa de muchos se trata de alguien con quien la colombiana mantenía un vínculo cercano, al tratarse de una de sus bailarinas.

¿Quién es la coreógrafa de Shakira con la que Piqué la engañó?

Según el paparazzi Adri Toval, el exfutbolista habría mantenido un romance con la coreógrafa Anna Kaiser, quien también era su entrenadora. En varias oportunidades ambas posaron juntas, pues mantenían una amistad desde hace varios años.

Según el periodista, Piqué y Kaiser aprovecharon el descuido de la cantante durante los ensayos del Super Bowl de 2020, para llevar a cabo su romance y tener un encuentro íntimo.

El momento del catalán con la entrenadora habría sido durante una fiesta en un lugar exclusivo en donde varios testigos afirmaron que ambos se besaron durante toda la noche, sin importar que estaban acompañados por varias personas cercanas a la diva de 46 años.

El amorío habría iniciado justo en 2020 cuando Shakira celebrara el cumpleaños de sus hijos y alistaba sus maletas para su gran show de medio tiempo con la NFL, el cual compartió junto a Jennifer Lopez y donde brilló por todo lo alto.

Si bien los rumores del presunto romance no han sido confirmados, la amistad entre Shakira y Anna se quebró, pues ya no trabaja con ella y no han vuelto a posar juntas como en los viejos tiempos.

Anna Kaiser es una reconocida dentro de la farándula al ser entrenadora y coreógrafa. La mujer se ha encargado de contar sus proyectos y su vida personal en redes sociales.

Tras los rumores, usuarios no han tardado en ir hasta su cuenta en Instagram a mostrar rechazo por haber engañado a quien era su amiga.

“No hay que robar las parejas a tus clientes”, “Te dio trabajo y así muerdes la mano 🖐️ quien te da de comer”, “Por que revolcarte con la pareja de tu amiga .te daba de tragar y te dio trabajo”, “Esta mujer no sabe ser amiga...cuidado con sus esposos”, han comentado.