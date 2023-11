¿Fue por las malas?: Actriz revela que Danna Paola le ‘arrebató’ papel en ‘Élite’

Danna Paola logró ser una de las actrices más comentadas en Élite con su personaje como ‘Lucrecia Montesinos’ con el cual se ganó el cariño del público internacional y logró que su personaje fuera uno de los más iconicos.

Sin embargo, ahora se ha podido conocer que Netflix ya tenía todo listo para que fuera otra actriz quien le diera vida a la ‘abeja reina’ del prestigiado colegio Las Encinas, lo cual ha causado gran polémica en redes sociales.

La actriz y cantante mexicana cuenta con una trayectoria en el mundo artístico de más de 20 años pues inció cuando apenas era una niña, por lo que su nombre ha logrado escalar fronteras.

Esto dijo la actriz que fue reemplazada por Danna Paola en Élite

Se trata de la actriz italiana, Valentina Fuzzurro, quien habló durante un podcast sobre cómo fue que Danna Paola le arrebató uno de los papeles que más anhelaba. Pese a que ya había recibido el “sí” de la producción nunca recibió el boleto de avión para viajar a España.

“Hice casting para ‘Élite’ y me quedé para el personaje de Danna Paola. Me dicen ‘ya te quedaste, te vamos a mandar tu boleto de avión’. Yo estaba muy emocionada. Me mandaron tres de los primeros guiones… (me dijeron) el viernes te mandamos tu boleto de avión. Yo ya, adiós familia, ya me voy y en eso no me mandan nada el viernes. Igual yo, el sábado, el domingo, pero yo sabía que ya era algo que se iba a grabar. Después, ya no me mandaron y dije ‘esto ya valió’”, contó la actriz.

Días después, Valentina descubrió que había sido reemplazada por la actriz mexicana, situación que le bajó los ánimos.

“A los días, suben al elenco de la serie y veo que ponen a Danna Paola. Después vi en las entrevistas que Danna Paola dijo ‘yo me enteré del casting tres días antes de irme, literal y lo mandé porque no lo había mandado, aceptan y a los 3 días yo me voy’. Fue el primer bajón, creo que nunca nadie me ha vuelto a doler a ese nivel, pero en ese momento sí fue bajón. Nunca me importa no quedarme en un casting, pero esa vez me dolió bastante y creo que en ese momento fue donde más dije quiero hacer algo en Netflix, porque además luego vi ‘Élite’ y me pareció una serie maravillosa, a mí me gustó muchísimo entonces ahí dije ‘sí quiero’”, sostuvo.

Pese a la desilusión que tuvo la actriz, de 23 años, ha participado en cintas como ‘Viento aparte’, y en series comoo ‘El señor de los cielos’ y ‘Luis Miguel’.