“Fui como la guardaespaldas”: Lux reveló caótico momento que vivió junto a su hermano, Pedro Pascal, durante su graduación

Lux Pascal estuvo como invitada en el podcast de Fabrizio Copano, “Escápate de tu casa”, en donde reveló una caótica situación que vivió cuando su hermano, Pedro Pascal, quien asistió a su graduación en la prestigiosa Escuela Julliard de Nueva York.

En la conversación, la actriz comentó que su ceremonia fue muy al estilo “Harry Potter” puesto que había una orquesta filarmónica y todos los estudiantes estaban vestidos con túnicas y birretes. Sin embargo, la tranquilidad se acabó cuando llegó su famoso familiar.

“Llegó Pedro y se transformó en un Walmart (supermercado)”, afirmó la modelo, quien detalló que los asistentes se acercaron desesperadamente al actor para tomarse selfies y grabar videos.

Por su parte, el protagonista de “The Last of Us” no se hizo de rogar y aceptó todo lo que le pedían sus fanáticos.

“Pedro es muy generoso, le decía a todos ‘sí’. Es muy gregario mi hermano, pero a mí me da lo mismo. Me emputecí, me enojé y en un momento estaba tan agotada de la situación porque no me podía aprovechar a mi hermano”.

“Entonces, lo agarré de la mano y me lo llevé en medio de un océano de gente”, recordó.

Ante tal declaración, el humorista comparó esta escena con la película El Guardaespalda, protagonizada por Whitney Houston.

“Es muy divertido que pongas esa analogía porque yo, literalmente, estaba con unos tacos y un vestido blanco nada intimidante; entonces lo agarré y fui como la guardaespaldas de mi hermano”, señaló Lux.