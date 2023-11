Héctor Noguera comenta la progresiva desaparición de actores de la época dorada de teleseries

El reconocido actor chileno Héctor Noguera comentó sobre la progresiva desaparición de valiosos actores de la época dorada de las teleseries.

En concreto, el artista se refirió, en conversación con Biobío Chile, a la incisiva crítica que hiciera Luis Alarcón, quien trabajó con él en “Romané”, poco antes de fallecer, cuando atribuyó que si salida de la televisión se debió a “la ignorancia de los productores”.

“En televisión hace mucho rato que no tenemos contrato fijo o anual, solo se nos contrata por trabajo, por obra, entonces uno no pueda estar en todas las teleseries”, manifestó, en su oportunidad, el interprete de Pedro Chamorro en “La Fiera”. “Por lo general, los actores (hay) dos a tres teleseries donde están y después son llamados”, añadió.

Al respecto, Noguera señaló acerca de las palabras de su amigo: “Entiendo la posición de Luis (Alarcón), es un actor muy importante y no creo que nadie se olvide de él, ni los productores ni el público”.

“Creo que esa es una visión que él tuvo porque no lo estaban llamando, pero eso nunca es definitivo, no tiene por qué serlo. La huella que dejó Lucho en la televisión no se borra, queda para siempre”, explicó.

En este sentido, el actor que encarnó al recordado Federico Valdivieso en “Sucupira” indicó que “a nadie lo llaman de todas las teleseries”.

“A lo mejor él pasó más que un número prudente de teleseries sin ser llamado, pero nadie ha dudado en Chile de su capacidad histriónica, ni su capacidad actoral, es una gran figura del cine, del teatro y la televisión y lo va a ser siempre”, valoró sobre su colega.