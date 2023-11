Karol Lucero explica por qué no invitará a María José Quintanilla a su matrimonio

Karol Lucero reveló que él fue un rostro televisivo más que no fue invitado al discreto matrimonio de su amiga María José Quintanilla. En todo caso, confesó que él tampoco la invitará a la celebración de sus nupcias.

“La verdad es que no recibí invitación para ese matrimonio. Pero María José Quintanilla siempre ha sido muy hermética con su relación, así que no me sorprende”, señaló el animador tras ser consultado por Nicolás Larraín en “Not News”, por las pantallas de Vía X.

Por ello descarta alguna animadversión hacia su persona de parte de la cantante. “Tenemos muy buena relación hasta el día de hoy, pero este tipo de situaciones son a veces muy íntimas”, explicó.

A su vez, Karol indicó que tomó una decisión similar en lo que concierne a su propio matrimonio, programado para noviembre de 2024. No invitará a su excompañera de Mega.

“De hecho, lo conversamos con mi novia, yo me voy a casar también y mi pareja no quiere que invitemos a personas que no sean amigas de ambos. María José es amiga mía pero no de María Francisca (Virgilio) y en este caso podría ocurrir exactamente lo mismo, pero a la inversa”, reconoció.

Para esta fecha especial, el comunicador compartió que había elaborado una lista de 400 invitados, pero su novia le recortó el número de forma radical: la dejó en 70. La pareja negoció el número y acordaron 200 convidados.

Dentro de las figuras del espectáculo que sí invitará está otro excompañero de Mega: el cantante y animador Luis Jara. También está en la lista Patricia Maldonado y se encuentra pensando si invita a Daniel Stingo.