La “canallada” del príncipe William a Harry horas antes de la muerte de la reina Isabel II

La relación entre el príncipe William y su hermano Harry ha quedado totalmente quebrada ante la mala relación entre sus esposas Kate Middleton y Meghan Markle, respectivamente, además de las fricciones que ellos arrastraban desde sus infancias producto de la desigualdad que manejó al corona entre ambos.

William era el futuro heredero al trono, mientras que Harry era el hijo menospreciado y la oveja negra de la familia, según él mismo relata en su libro ‘Spare’. Aunque ambos comparten el mismo dolor por haber perdido a su madre cuando eran unos niños, sus vidas ahora se han distanciado.

Luego de las explosivas confesiones del exduque de Sussex en su documental en Netflix y su libro de memorias, la relación entre los hijos de Lady Di quedó aun más roto y ahora se ha podido conocer lo que hizo el príncipe de Gales, a su hermano, horas antes de la muerte de la reina Isabel II.

El desplante del príncipe William a Harry horas antes de la muerte de la reina Isabel II

El príncipe Harry fue muy cercano a su abuela por lo que tras conocer el delicado estado de salud decidió volar directo al Reino Unido para acompañarla. Sin embargo, su diagnostico había sido ocultado por su familia.

William decidió viajar desde Londres hasta Aberdeen con sus tíos, los príncipes Andrés y Eduardo, y su tía Sofía, pero Harry tuvo que hacerlo en un vuelo privado que le valió al menos 50 mil dólares.

Antes de viajar le estuvo enviando mensajes a su hermano, pero este decidió ignorarlo, dejándolo al margen de los planes, por lo que se enteró que su abuela había fallecido por las noticias y no por su familia.

Pese a sus intentos de despedirse de su abuela, no logró llegar a tiempo, situación que lo destrozó por completo. La noticia habría surgido en el nuevo libro titulado Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival el cual es escrito por Omid Scobie, que mantiene vínculos cercanos con los duques de Sussex.

La relación de los hermanos parece irremediable, pues William no le perdonaría que expusiera los secretos familiares y sus peleas. Recordemos, que ambos incluso tuvieron una discusión que se fue a los golpes luego que el futuro Rey de Inglaterra calificara a Meghan como “grosera y difícil”.