Natalie Portman rechaza que los niños sean actores: “He escuchado historias malas”

A sus 42 años, Natalie Portman destaca como una de las actrices que creció haciendo carrera en Hollywood. Su trayectoria artística comenzó cuando tenía 12 años al protagonizar la película ‘El Perfecto Asesino’, pero aunque muchos piensan que es fascinante ser una estrella desde la infancia, la afamada artista dice que no lo es y advierte que es peligroso para los infantes.

“No alentaría a los jóvenes a involucrarse en esto. No me refiero a nunca; me refiero a cuando son niños”, manifestó Portman en entrevista Variety, aseverando que el ambiente en el trabajo del cine es dañino para los menores y que a ella sólo la salvó el hecho de sus padres eran “sobreprotectores”.

Natalie Portman se hizo famosa en “El Perfecto Asesino”. Foto: vía Getty Images

“Siento que fue casi un accidente de suerte que no sufriera daño, además de tener unos padres maravillosos y sobreprotectores… He escuchado demasiadas historias malas como para pensar que los niños deberían ser parte de ellas. Conozco todas las conversaciones que hemos tenido estos últimos años. Ha hecho que la gente sea más consciente y cuidadosa”, afirmó la actriz.

Aseguró que los niños están en una edad en la que sólo deben jugar e ir a la escuela. “Ni creo que los niños debieran trabajar, creo que deberían jugar e ir a la escuela”.

Acoso

No es la primera vez que Natalie Portman habla sobre su experiencia como actriz en la niñez. El portal Quien contó que ella ha contado que sufrió acoso escolar, ya que muchos compañeros le señalaban por supuestamente creerse “especial” por estar en el cine.

El citado medio dice que la actriz habló sobre el bullying que pasó en la escuela durante el talk show de Drew Barrymore en el 2020.

Foto: Getty. Imagen Por:

“Leí esto de que no lo pasabas bien en la escuela porque ibas al cine y luego regresabas y te pasabas momentos incómodos con los otros niños en la escuela. Realmente no he leído eso de mucha gente y esa fue totalmente mi experiencia, realmente me identifiqué con eso”, dijo Drew, quien también comenzó como actriz siendo niña.

Natalie le contestó que: “Creo que la gente es acosada por todo tipo de razones y esa es una razón ‘afortunada’ para ser acosada, porque estás haciendo algo que amas. Creo que eso crea empatía, ya que estar en ese lado de las burlas ciertamente te hace querer que nadie se sienta así nunca más”.

Drew dijo que le decía que si consideraba especial, a lo que Portman expresó: “La ironía es que siempre me decían: ‘Crees que eres tan especial’. Y realmente leí eso en lo que dijiste y dije: ‘Oh, Dios mío, eso es exactamente lo que me decían’, y yo decía: ‘No sólo no creo que sea especial, sino que estás confirmando absolutamente que no lo soy’”.