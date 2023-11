“No tengo ganas de que me vengan a cagar la cabeza”: Luis Mateucci ahora está confundido por supuesto ingreso de Daniela Aránguiz en Tierra Brava

Luis Mateucci y Chama conversaron bastante sobre el posible ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava, y el argentino pasó de tener todo claro, a lo contrario.

“Si ella entra no sé si tengo ganas de hablar o dar explicaciones de lo que pasó, porque soy feliz solo también. Con ella estaba espectacular, pero hay muchas cosas que cambié, y acá otra vez volví a ser yo. Ella es adulta, tiene hijos, una rutina que no sé si va acorde a lo mío. En el caso de que entre puedo pedir disculpas o aclarar algo hasta cierto punto, pero después ya no es culpa mía tampoco. No tengo ganas de que me vengan a cagar la cabeza”, manifestó el trasandino.

“Igual puede pasar que la ves y quieres estar con ella, que te dé igual lo demás. Yo creo que estás un poco confundido”, le contestó la venezolana.

La curiosa pregunta de Mateucci

Además, en una curiosa conversación, Luis interrogó a Chama sobre sus conversaciones por chat con famosos cantantes. “¿Por qué manos más pasaste? Seguro Nicky Jam, ese es cochino, le escribe a todas”, dijo el argentino. Ante la negativa de la venezolana, Mateucci contó los motivos de su aprensión. “Todas se escriben.... La otra me cagó con un viejo cantante que es tatarabuelo. Me humilló, me dejó tirado sin dinero ni nada. Y cuando hablábamos era igual que vos, decía que le escriben y no les contesta”, relató.

“Saliendo voy a volverme una perra, con dentadura nueva y todo, imagínate”, rió Chama a modo de respu