Perla Ilich compartió detalles de la doble cirugía estética a la que se sometió: “Llevaba un dolor excesivo”

Este fin de semana, la exchica reality Perla Ilich sorprendió a sus seguidores al compartir detalles íntimos sobre una doble cirugía estética a la que se sometió, cumpliendo así un sueño personal. Utilizando su cuenta, la exconcursante de «El Discípulo del Chef» desveló los motivos que la llevaron a llevar a cabo este procedimiento.

En primer lugar, Perla detalló que se sometió a una Pexia Mamaria, un procedimiento destinado a levantar y moldear sus senos. Explicó que esta mastopexia, combinada con una reducción mamaria, era necesaria debido a diversos motivos, entre ellos el gran tamaño de sus mamas y las repercusiones de múltiples embarazos y la lactancia. “Ya estaba en bastante cuidado siempre cada seis meses, llevaba un dolor excesivo en la espalda... esta operación no les voy a mentir, duele, pero con medicamento es todo soportable”, señaló en su cuenta de Instagram.

Perla no se detuvo ahí y reveló otro aspecto de su transformación física al mostrar una lipoescultura a la que también se sometió. “Hay que mostrar también el lado doloroso, así que no me da vergüenza porque es un sueño cumplido”, sostuvo la figura de TV.

En el registro publicado, pocos días después de las cirugías, Perla expresó su agradecimiento y entusiasmo por su sueño cumplido: “Recién dos días operada de pexia mamaria y lipoescultura, todavía un proceso largo pero con mucha fuerza y fe. ¡Los amo!”, concluyó.