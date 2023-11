“Pinochet era como el cuco”: Lux Pascal contó particular anécdota de su niñez a raíz de la imagen que tenía del dictador

Lux Pascal fue invitada al podcast “Escápate del Brunch” para hablar de su carrera, proyectos y otros momentos que han marcado su vida hasta ahora.

Entre ellos mencionó una anécdota de su niñez que tiene relación a Augusto Pinochet, el militar que dirigió la dictadura chilena entre 1973 y 1990.

En la conversación con Fabrizio Copano, la actriz reveló que veía al uniformado como una figura que los niños y niños temen, y que generalmente tienen pesadillas.

“Me acuerdo que para mí Pinochet era como el cuco”, reveló en el diálogo. “Si no te comes toda la comida...”, lanzó entre risas Copano tras escuchar la comparación.

Posteriormente, la actriz contó una especial anécdota que le ocurrió a raíz de esta imagen que había creado en su cabeza.

“¡Te lo juro! Me acuerdo que yendo al colegio, estaba cruzando una calle y casi me atropellan, y yo pensaba que era Pincohet quien estaba dentro del auto y me quería atropellar”, contó.

Tras lanzar una fuerte carcajada, Copano aseguró que: “Y era Pinochet, imagínate”.

“Me imagino, es que vivía por ahí cerca”, recordó Lux Pascal.

Cabe recordar que según consigna La Tercera, la familia Balmaceda Pascal fueron exiliados políticos en 1976, época donde tuvieron que tomar sus cosas para ir a Dinamarca, por lo que viajaron a Europa para asentarse allá.

Ahí estuvieron un tiempo y luego se trasladaron a San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Posteriormente, se mudaron a Orange County, un condado ubicado al sur de Los Ángeles en California.