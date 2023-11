Por creerse “Thor”: Junior Playboy sufrió feroz problema en su ojo y tomó drástica decisión en ‘Tierra Brava’

Lo de creerse el “Thor chileno” le pasó la cuenta a Junior Playboy en Tierra Brava, esto porque los lentes de contacto que usa más una serie de malas decisiones que tomó lo llevaron a sufrir una seria infección en uno de sus ojos.

Sus mismos compañeros notaron que hace unos días, el hombre del “desajunior” andaba mirándose el ojo muy seguido y al parecer estaba con una molestia evidente que terminó en hinchazón y con él en el centro médico más cercano, porque el dolor que sintió era francamante insopotable, tal como él mismo explicó.

“El accidente del ojo fue cuando hicimos el ‘Cara a cara’ y me puse los lentes de contacto para jugar con ‘Thor’ Me puse los lentes, mi traje y me pintaron”, partió contando a sus compañeros de encierro para explicar cómo su idea de emular al famoso héroe terminó de la peor forma.

Cambiar el colos de los ojos para ser lo más parecido a Thor fue la peor idea y fue su propio cuerpo el que le empezó a gritar que dejara de creerse cosas que no son. “Al otro día desperté como con una sensación que tenía como una piedrita en el ojo, pero hasta ahí podía ver bien”, aseguró.

“Hicimos el fuego por la tarde con la Angélica (Sepúlveda), empecé a hacer fuego, soplando dentro del tarro con humo para que le llegara más fuego, y se llenó de humo”. Por algo después pasó que “ahí ya empeoró, y el ojo se me fue a la mierda”, aseguró.

La interacción “entre el lente de contacto y el fuego” provocó algo que Junior no se terminaba de explicar, porque según él “los usé solamente para el ‘Cara a cara’, estaría dos horas con ellos (...) para darme ánimo y verme bien igual”.

“Asumo mi responsabilidad, por la ignorancia porque había otras formas de soplar el fuego”, ya que “me generó un dolor muy grande”, admitió el hombre, tal como consigna La Cuarta.

De hecho, contó que cuando le revisaron su ojo “pensaron que era una piedrita. No me pillaron nada, pero el dolor era tremendo, cerrar el ojo me dolía, lo abría y me dolía”.

“Me acosté y ahí empezó a dolerme más, dije ‘lo voy a cerrar’, y cuando lo cerré sentí como que me estaban pasando una Gillette; ahí me dieron ganas de pegarle a la cama, como que tenía mucha rabia”, tanta “que salí y me di una vuelta en todo el patio para ver si se me pasaba el dolor”, aseguró.

Por eso cuando el animador del programa le vio su ojo, no dudó un segundo en decirle que debía buscar ayuda profesional. “A la mañana siguiente me llevaron a la clínica; lo bueno es que después me inyectaron, me limpiaron y después me dieron una buena atención aquí”, relató Junior.

Finalmente, le dieron un diagnóstico: “úlcera en un ojo, al medio del ojo”, reveló.

Nunca más Thor

La forma de terminar con el dolor y la úlcera “son gotitas y descansar el ojo; porque, aunque tú no lo creas, al mover el ojo izquierdo, el derecho también se mueve, y hay que estar lo más quieto para que se vaya sellando eso, porque se me hizo como una soldadura, pero con líquido”, indicó.

Menos mal, al final “ese dolor de mierda ya pasó, el dolor fuerte”. Por lo mismo y desde ahora, “cuido el ojo como nunca porque es una pieza muy importante”.

Por todas estas razones y lo mal que lo pasó, Junior decidió drásticamente no convertirse más en “Thor”, “ni para broma, ni para nada”, juró, pero ya veremos si lo cumplirá.