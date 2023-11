Revelan qué personaje interpretará Gonzalo Valenzuela en Como la vida misma: Tiembla Caco

Hace unos días, el actor Gonzalo Valenzuela reveló que se uniría a una teleserie de Mega. En conversación con Zona de Estrellas, dijo que ya la estaban dando, y que no era Generación 98. “(Es en) Mega, ahí es donde están las teleseries, Mega la lleva. No (será Generación 98), es... no sé si lo puedo decir. Dejémoslo ahí, pero voy a entrar”, dijo.

Bueno, ahora ya se reveló que rol tendrá en el culebrón protagonizado por su amigo Diego Muñoz y Sigrid Alegría.

De acuerdo a Fotech, Valenzuela le dará vida al publicista Nicolás Bulnes, quien llegará a moverle el piso a Paula (Elisa Zulueta) luego de haber suspendido el matrimonio con Caco (Claudio Castellón).

En el último capítulo emitido por Mega, Paula llega a su departamento donde se encuentra con Caco, luego de días separados tras el quiebre.