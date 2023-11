Se despidió entre lágrimas: Gran Hermano define nueva eliminada y sus cinco semifinalistas

Con solo un 18% por ciento de los votos del público, Skarleth Labra se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano, abandonado la casa estudio en Argentina por segunda vez, durante los seis meses de duración del programa de CHV.

El próximo domingo 3 de diciembre el reality llega a su fin y ya cuenta con los cinco semifinalistas, de los cuales solo tres llegaran a la gran final que se realizará en el estudio del canal, en Santiago.

Dentro de los primeros salvados, quienes obtuvieron mayor positivo del público, estuvo Constanza Capelli y en segundo lugar Jorge Aldoney.

Así, Jennifer Galvarini y Skar quedaron en los últimos lugares, siendo la pareja de Jorge quien recibió la menor cantidad de votos positivos.

Scarlette Gálvez, en tanto, no se encontraba en placa de eliminación tras ganar la prueba del líder y debido a su inmunidad salvó a Viviana Acevedo, con quien compitió para definir al ganador de la prueba.

Skar se despidió de sus compañeros entre lágrimas, agradeciendo la experiencia que le tocó vivir y el apoyo de sus seguidores incondicionales.

Mensaje de Jorge a Skarleth

Jorge, en tanto, si bien había anunciado que dejaría el reality si Skarleth era eliminada, finalmente solo le dedicó unas emotivas palabras.

“Darte las gracias, creo que te lo he dicho varias veces, si estoy aquí es por ti, es porque tú volviste, es porque tú me aguantaste, es porque tú me sostuviste, a pesar de que seas más chica que yo eres harto más grande”, dijo Jorge.

Con esto, los semifinalistas son Cony, Pincoya, Scarlette, Viviana y Jorge. El martes deberían serían eliminados dos participantes y los tres que finalistas abandonar la casa para arribar a Chile donde se elegirá al ganador de la primera edición de Gran Hermano Chile.