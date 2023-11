Sofía Vergara y sus claves para reiniciar tu vida amorosa tras un divorcio: es mejor ir con calma

A mediados de año se dio a conocer el divorcio de Sofía Vergara con Joe Manganiello, pero la colombiana no perdió tiempo para salir con Justin Saliman.

A sus 51 años, la famosa no se cohibió para permitirle al cirujano conquistar nuevamente su corazón, pero prefiere llevar las cosas despacio, de acuerdo con su círculo cercano.

Sofía Vergara La actriz no ha tenido una temporada fácil desde su divorcio (Instagram)

“Se gustan mucho, pero Sofía también se está tomando las cosas con calma. Sofía y Justin se divierten mucho juntos y ella siempre mantiene a todos a su alrededor riendo y con un espíritu positivo”, dijo una fuente según Quién.

Sofía Vergara y sus claves para reiniciar la vida amorosa tras un divorcio

Atreverse

Esto puede ser lo más complicado tras un divorcio, ya que creemos que jamás volveremos a enamorarnos y nos cerramos por completo a la idea del amor, por miedo a volver a sufrir. Pues bien, una vez que sanamos, debemos recordar que la vida no acaba tras la ruptura y que nos merecemos ser felices.

No culpar al otro por la ruptura

Es importante que cuando salgamos de nuevo con otra persona, no la hagamos ‘pagar’ por cosas que no hizo. Si tu ex te fue infiel, no está bien que desconfíes de tu romance actual o seas paranoica. Quien llegue a tu vida, no tiene la culpa de lo que sucedió en el pasado.

“A Justin le gusta que ella se enorgullezca de mantener su vida personal en privado, que sea sincera y honesta, y que pueda ser ella misma con él”, dijo la fuente sobre Sofía Vergara, demostrando que se ha atrevido a conocer a una persona sin el bagaje emocional de su anterior relación.

Trabajar en el amor propio y rodearse de un buen círculo de apoyo

No salgas con otra persona solo porque te sientes sola o para darle celos a tu expareja. Sana, trabaja en reforzar tu amor propio y sentirte bien contigo misma. Apóyate en tus seres queridos haciendo planes juntos y compartiendo, también volcando tus sentimientos en ellos, serán una buena catarsis.

“(Su familia) ha sido un buen sistema de apoyo y siempre la animan y le recuerdan su propia fuerza interior. Sofía se esfuerza por ser la mejor persona posible y se centra en aprender del pasado para crear un futuro mejor y más fructífero”, dijeron sobre la protagonista de Modern Family.