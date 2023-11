“Ambos quedamos en que sí”: Skarleth y Jorge revelaron importante paso que darán en su relación tras final de “Gran Hermano”

Durante el nuevo episodio de “Gran Hermano”, Jorge Aldoney reveló el importante paso que dará junto a Skarleth Labra a pocos días de la final del reality de Chilevisión.

La confesión fue en medio de una conversación con Julio César Rodríguez, quien está como invitado en la casa más famosa del mundo.

El animador del programa le dijo al Míster Chile que encontraba que su relación con la bailarina era muy sólida y distinta a otras parejas de reality. En ese momento, Jorge aprovechó de lanzar la bomba de noticia.

“De hecho tenemos planes de irnos a vivir juntos afuera…”, reveló, provocando la sorpresa de JC.

“Es que sólo así van a poder mantener la rutina de acá”, le aseguró el periodista. A lo que Jorge no estuvo muy de acuerdo, puesto que “este escenario no se puede replicar, pero hay un principio de acuerdo, ambos quedamos en que sí”.

“Hay algo más terrible que es el cambio de vida, Skarleth ya salió y ya sabe a lo que se enfrenta, pero yo no sé nada no sé absolutamente nada. Me despedí de Jorge cuando tomé el avión en Pudahuel. Y tengo que enfrentarme a eso, a mi nueva pareja y a la gente que se me va a acercar”, reflexionó el jugador.

Por su parte, Skarleth Labra, quien se encontraba en el estudio de “Gran Hermano” en Chile, también se refirió a esta situación y comentó que la información que estaba dando Jorge era totalmente cierta.

“Sí, tenemos planes de irnos a vivir juntos. Pero primero tenemos que ver cómo vamos a viajar con mis papás a Santiago. Tengo que ver todas esas cosas primero, pero me gustaría”, señaló la última eliminada del reality.