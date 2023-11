Carlos Caszely reapareció en histórica noche para Colo Colo: a solo una semana de sufrir un ACV

Carlos Caszely, el legendario ex jugador de Colo Colo, reapareció en la celebración de los 30 años de “Colo Colo de Todos los Tiempos”, esto luego de que sufriera una crisis isquémica cerebral. Este evento se convirtió en el escenario perfecto para el regreso del ídolo, quien recientemente enfrentó graves problemas de salud.

Después de dos días hospitalizado y con el país entero preocupado por su salud, Caszely fue dado de alta con indicaciones de reposo en su hogar, donde recibió el cuidado de sus familiares cercanos. Su recuperación, aunque rápida, fue motivo de alegría para todos sus seguidores.

La cena conmemorativa en el estadio Monumental se transformó en un acontecimiento especial debido a la presencia sorpresiva de Caszely. A su llegada, fue recibido afectuosamente por Lizardo Garrido y Raúl Ormeño, dos de sus grandes amigos en el mundo del fútbol. “Comparito, no sabes lo que me alegra verte mejor”, expresó Garrido, mientras que Ormeño añadió humor al momento declarando que: “hierba mala, nunca muere”.

Charola Pizarro llevó las riendas de la animación en una noche donde jugadores de todas las épocas de Colo Colo se hicieron presentes, pero la emoción más grande se vivió con la aparición pública de Caszely.

“No me podía perder esta fiesta de los 30 años, porque es una fecha muy importante. Pese a que todavía se me seca un poco la boca, estamos bien, dentro de todo lo que nos pasó”, sostuvo el ex jugador de Colo Colo.

“Amigos colocolinos, nos vemos el próximo año en otro momento, en otro lugar y con otros chicos que van a estar aquí en vez de estos viejos. Un abrazo grande para todos y muchas gracias por la preocupación”, añadió el ídolo futbolístico.