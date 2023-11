Cristián de la Fuente ganó premio Martín Fierro a Mejor Actor de ficción en Cine Internacional: estaba nominado Ricardo Darín

Este lunes, el actor chileno Cristián de la Fuente se alzó con el prestigioso premio Martín Fierro a Mejor Actor de Ficción en Cine Internacional, dejando atrás al reconocido argentino Ricardo Darín. La ceremonia, que marcó la primera edición internacional de estos galardones, se llevó a cabo en Miami y contó con la presencia de destacadas figuras del espectáculo chileno, entre ellas el exfutbolista Iván Zamorano.

De la Fuente se impuso ante destacados actores como Ricardo Darín y Michel Brown, conocido por su papel en “Pasión de Gavilanes”. Sin embargo, fue el chileno quien se llevó la victoria por su interpretación en la serie de TV Azteca “Dra. Lucía”.

“Me siento como en un capítulo de cosas que nunca te van a pasar en la vida”, expresó con asombro.

cristian de la fuente El actor estuvo acompañado pro Ivan Zamorano y María Alberó. Captura de Instagram

En esa misma línea, el actor se mostró sorprendido por la talla de artistas que lo acompañaban en la nominación. “Yo decía ‘nominado con Darín, eh voy a venir a aplaudir y a sacarme una foto con él’, así que bien, de verdad no me lo esperaba, creo que las cosas más lindas pasan cuando uno no se las espera”, subrayó.

A continuación, De la Fuente tuvo palabras conmovedoras para su familia. El actor, quien habría retomado su relación con Castro tras superar una difícil etapa de separación por una infidelidad, expresó: “Dedicarle esto a mi familia, que es la razón por la que hago todo lo que hago, a Angélica, a mi hija Laura que son mis ojos”.

Finalmente, Cristián de la Fuente concluyó su discurso con un mensaje inspirador: “Nunca dejen de soñar porque pueden estar nominados con Darín y en una de esas ganan, siempre luchen por sus sueños, hay gente que les va a decir que no pueden hacer las cosas, que son lo suficientemente buenos, pero no escuchen eso, escuchen siempre su corazón porque siempre se puede”, cerró el actor.

Revisa su discurso a continuación: