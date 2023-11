Jennifer López estrenará álbum y nueva película

Jennifer López tendrá una agenda bastante apretada en 2024, y es que anunció este lunes que el próximo año estrenará álbum y nueva película.

“This Is Me... Now”

“This Is Me... Now” es el nombre del nuevo álbum que estará disponible en todas las plataformas desde el 16 de febrero.

Según la nota de prensa, el nuevo álbum “combina sin esfuerzo R&B, sonidos pop contemporáneos y ritmos de hip-hop, combinados con su emotiva voz característica” y “es el más honesto y personal de López hasta el momento”.

This Is Me... Now: The Film

La intérprete también protagonizará la película This Is Me... Now: The Film, donde le dará a los fanáticos un acercamiento muy íntimo a su día a día y su romance con su esposo Ben Affleck.

“This is Me...Now: The Film no se parece a nada que hayas visto de JLo. Una reinvención musical y visual impulsada por la narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su vida amorosa públicamente escudriñada”, reza el comunicado de prensa.

¿De qué trata la nueva película de JLo?

“Junto con el director Dave Meyers, López crea una experiencia cinematográfica inmersiva que redefine el género: un festín visual y sonoro extravagante con coreografías impresionantes, cameos repletos de estrellas, vestuario, decorados y efectos visuales dignos de un éxito de taquilla”, agrega el comunicado.

“Aunque es un espectáculo sorprendentemente vívido, la película es, en última instancia, una oda sincera al viaje de JL hacia la autocuración y la creencia eterna en los finales de los cuentos de hadas. El público quedará cautivado y saldrá con la esperanza de que el amor verdadero puede ser más que un sueño”.

La película de López estará disponible el 16 de febrero en Prime Video, mientras que el primer sencillo del álbum es estrenará el 10 de enero de 2024.