La inesperada discusión de Sole y Alonso en ‘Como la vida misma’: “No sabía que mi familia era un problema”

En el último de la exitosa teleserie “Como la vida misma”, presenciamos una preocupante pelea entre Alonso (Diego Muñoz) y Sole (Sigrid Alegría).

Todo pasó en la mini luna de miel que se dieron ambos luego de haberse casado hace meses, debido a que no pudieron hacerla inmediatamente después del matrimonio por problemas de agenda, principalmente de Sole.

El tema es que estaban cenando cuando Alonso dijo que le gustaría que su hijo, Benjamín (Alexander Tobar), vuelva a vivir con él a la casa.

Sole lo animó diciéndole que eso podría pasar muy pronto, pero él habló de que quizás sería medio imposible y le dio sus motivos.

“Ahora yo tengo trabajo, eso no es ningún problema. Pero en un par de meses más, la Carol (Octavia Bernasconi) va a tener su guagüita. Y eso, a los ojos de una jueza de familia... no sé, yo creo que ella va a pensar que eso es un entorno inestable para el Benja”, comentó.

[ LEE TAMBIÉN: Hay algo para todos en esta lista de largometrajes salientes de la plataforma. ]

Quedó la grande

Si Soledad puso cara de sorpresa con lo que dijo Alonso, lo que vino después fue peor, porque su marido comentó que “y Joselo. Por favor, mi amor, no me malentiendas. Pero la jueza también puede ver, no sé, algo que pueda afectar al Benja”, lanzó, refiriéndose a la homosexualidad del hijo mayor de Sole.

“Chuta... no sabía que mi familia era un problema para ti”, le dijo la mujer, evidentemente molesta, pese a que él respondió asegurando que nunca ha pensado eso.

Así estaban los dos cuando llegó un músico a ofrecerles una canción para amenizar el romance, pero evidentemente el ambiente se podía cortar con cuchillo.