“No voy a dar el consentimiento a tres minutos de llegar, no soy tan fácil”: JC Rodríguez terminó en el confesionario tras beso con Pincoya

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, Julio César Rodríguez llegó a la casa para pasar algunas horas con los participantes del reality. Eso sí, el periodista ingresó todo coquetón y protagonizó un romántico momento con Jennifer Galvarini.

La oriunda de Chiloé fue una de las más contentas de ver al comunicador, puesto que desde hace varios meses tenía ganas de conocerlo.

A raíz de esta situación, la mujer le pidió un “beso en la trompa” a solo segundos de haber ingresado a la casa-estudio, hecho que puso nervioso al animador del programa.

Posteriormente, JC fue llamado por “Gran Hermano” para ir al confesionario, puesto que la Pincoya le ofreció dormir con ella y para eso era necesario solicitar el ‘clásico’ consentimiento.

“Estoy aproblemado (...) Le di un piquito a la Pincoya... ¿Qué puedo hacer?”, le preguntó, a lo que la voz le respondió que: “No puedo ayudarte, será difícil”.

“Usted tiene experiencia, lleva seis meses con ella. Ayúdeme porque quería que me acostara en su cama, yo no mi chico, no voy a dar el consentimiento a tres minutos de llegar, no soy tan fácil…”, le aseguró el periodista.

“Esta noche deberé pedirte el consentimiento si continúas así”, lo retó “Gran Hermano”.

Entonces, JC Rodríguez tomó una decisión para no meterse en problemas durante su estadía en el reality: “Voy a tratar de dormir en el sofá, con Bigotes, que si hay algún movimiento, va a ladrar al tiro”.