¿Qué come ahí? JLo presumió su lujosa vajilla de 500 dólares ¡cada plato!

Si por algo es conocida, Jennifer Lopez es por el glamour que posee a la hora de vestir, una de las famosas que más destaca no solo por su exquisito gusto, sino por la opulencia de las prendas que lleva hasta para sus cenas románticas con Ben Affleck.

Pero esta vez no es un estilizado atuendo el que hace que de la ‘Diva del Bronx’ nuestra protagonista, más bien es su cocina la que ha causado furor en redes sociales, y es que tal parece que la famosa cantante de ‘On The Floor’ no escatima cuando se trata de ella y su hogar.

El pasado fin de semana, Jennifer Lopez junto a su esposo, Ben Affleck, se viralizaron tras haber sido captados buscando muebles para acondicionar su nueva mansión en Beverly Hills, cuyo valor rondaría nada más y nada menos que los 60 millones de dólares.

La imagen muestra a la pareja sumamente acaramelada en uno de los sofás de la tienda, mientras son captados a las afueras del lugar por una persona que JLo notó de inmediato, pues se le puede ver mirando directamente a la cámara.

JLo presume su celebración de ‘Día de Gracias’

Famosos ya nos han ido compartiendo más sobre su celebración de ‘Día de Gracias’ entre ellos Paris Hilton y hasta las hijas de Bruce Willis. Jennifer Lopez no se quedó atrás y dejó en sus redes sociales el testigo de su lujosa fiesta.

Este momento lo usó para promocionar su bebida ‘DeLola’ que, por cierto, apenas lleva muy poco tiempo en el mercado y fue criticada luego de que se supiera que Ben Affleck tuviera problemas con el alcohol. Se trata de su línea de spritz que ya están listos para servirse en una copa con hielos, entre sus ingredientes se encuentran las moras, uvas, naranjas con un toque de tequila, vodka o amaro.

Para esto, bastaron solo unos cuantos segundos para que Jennifer Lopez presumiera no solo la decoración de su mesa en el ‘Día de Gracias’, sino su vajilla favorita que cuesta varios miles de dólares.

¿Cómo es la vajilla de Jennifer Lopez?

Se trata de una vajilla blanca con detalles dorados que incluyen una enorme ‘H’ al centro con diferentes grecas que solo podrían pertenecer a una casa de modas tan famosa como la marca francesa ‘Hermès’.

Sus platos llanos ‘Mosaique Au 24 Gold’ se valúa cada plato en aproximadamente 250 dólares, aunque el precio puede variar dependiendo del diseño y el contenido de cada pieza que compone el lujoso producto. Además, contiene cabujones de oro de 24 kilates, razón por la que la casa francesa puso ese nombre a su vajilla.