Álvaro Rudolphy recordó su popular Peyuco de Amores de Mercado: “No quería hacerlo, era mucha pega...”

El 6 de agosto del 2001 comenzó a transmitirse por TVN la teleserie más vista en la historia de la TV chilena, Amores de Mercado. Contaba la historia de unos gemelos separados al nacer y que se encontrarían por accidente ya en su adultez, intercambiando sus vidas.

Al respecto se referirá el actor Álvaro Rudolphy, quien en PH, recordará cuando debió interpretar a los hermanos Peyuco y Rodolfo.

“Cuando íbamos a grabar al mercado y había que empezar a contratar guardias de seguridad y tenían que estar los Carabineros afuera. No se podía vivir, ni trabajar, chuta, empezó uno a darse cuenta que en realidad esto se escapaba un poco de las manos”, comenzó diciendo.

“Sin duda que fue una bisagra. Yo no tenía muchas ganas de hacerla, porque encontraba que era muy complicado hacer el personaje de Peyuco. Yo decía “no voy a poder hacer un personaje más popular”, los movimientos, la manera de hablar, y de a poco lo fui armando y resultó, pero tenía muchas aprensiones, no quería hacerlo, era mucha pega. Dos protagónicos que, además, conviven al mismo tiempo. No es un personaje que se hace pasar por otro, sino que son dos, era correr de un lado a otro”, agregó.

Rudolphy indicó que “las escenas me las aprendía completas, los dos personajes. Entonces yo decía cuál de los dos lleva la acción, porque a veces era el Peyuco y a veces era el Rodolfo que venía de increpar al Peyuco. Entonces, yo pedía al director, quiero marcar la escena como yo creo, quiero hacer primero tal personaje, porque este es el personaje que me va a llevar”.