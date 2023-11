Esposa de Daddy Yankee pide trabajo en redes y aseguran que “se le terminó la chequera”

Daddy Yankee y su esposa Mireddys González han quedado envueltos en una espiral de rumores de divorcio desde hace unas semanas atrás los cuales han ido aumentado conforme pasan los días y sus gestos distantes en redes sociales.

Ahora ha sido una publicación de Mireddys la que ha aumentado las habladurías de divorcio al realizar un gran favor a sus seguidores, el cual nadie se esperaba.

El reguetonero y su esposa se consolidaron en el medio del espectáculo como una de las parejas más sólidas al tener más de 20 años juntos y dos hijos en común.

El pedido de la esposa de Daddy Yankee a sus seguidores

Mireddys González suele ser bastante activa en su cuenta en Instagram donde comparte historias sobre sus rutinas diarias y mensajes inspiracionales, sin embargo, se ha negado a exponer lo que sucede entorno a su matrimonio.

La mujer de 46 años ha ido alimentando las sospechas con palabras como “experta en sospechar” y reflexiones sobre la lealtad, pero la situación se intensificó cuando hace unas horas publicó un mensaje pidiéndole a sus seguidores que si conocen una tienda que estén buscando empleo, que le avisen ya que ella quiere trabajar.

Según los usuarios, su deseo de trabajar en medio de la presunta ruptura pes aseguran que ya no cuenta con el dinero del famoso cantante.

“Si usted sabe de alguna tienda en Mall de San Juan que estén buscando empleados, me deja saber porque quiero trabajar”, escribió en sus historias.

Según los usuarios, su deseo de trabajar en medio de la presunta ruptura es una prueba contundente a que están viviendo separados y ya no cuenta con el dinero del llamado Big Boss.

“Tantos años junto de millones y negocios y no aprendió nada”, “se le terminó la chequera”, “eso pasa cuando la mujer solo depende del dinero del hombre”, “La dejo en la calle el boss”, comentaron.

Pese a la ola de señalamientos, hay quienes aseguraron que podría tratarse simplemente de su deseo de trabajar y piden no juzgarla.

“Yo no le veo nada de malo así este con Yankee el artista es el y si ella quiere trabajar y ganar su propio dinero no tiene nada de malo”, “Buscar trabajo No es un delito”, “no entiendo a la gente que critica porque quiere trabajar como cualquier persona”, “Las mujeres ya no lloramos, las mujeres facturamos”, agregaron otros.