Hermano de David Bisbal no volverá a caminar tras una extraña desaparición

David Bisbal sigue activo en la música con conciertos en varias partes del mundo, pero también enfrenta momentos difíciles por algunas condiciones de salud de algunos familiares como su padre y hermano.

El cantante español, de 44 años, desde hace tiempo ha compartido en redes sociales cómo en su relación con su padre, quien fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer y ahora su hermano mayor, José María Bisbal Ferre, de 55 años, reapareció tras una intensa búsqueda por más de 30 horas en Almería, España. Él quedó en silla de ruedas por una lesión medular, después de haber sido reportado como desaparecido en abril pasado.

“Me han dado recientemente el alta de este magnífico (hospital), donde he estado ingresado casi cinco meses por una lesión medular. Me han enseñado a vivir con ella (una silla de ruedas); se puede vivir así, de hecho, estoy viviendo así y soy completamente autosuficiente, no necesito ayuda de nadie. Llegué con una depresión bastante severa, porque esta lesión es difícil de aceptar. Pero una vez aceptada y asimilada, decidí tirar para delante. Estoy muy feliz y con muchas ganas de disfrutar de la vida”.”, explicó en entrevista con el medio Informalia.

José María Bisbal Ferre fue hospitalizado y el propio Bisbal agradeció en un mensaje a las personas que habían ayudaron a localizarlo.

“Queridos amigos y seguidores. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y localización de mi hermano Josemari, quien estuvo desaparecido por 30 horas”, informó el texto difundido por el cantante apenas dos horas después de anunciarse que su hermano había sido encontrado.

“Gracias a la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, y la colaboración ciudadana, hemos podido encontrarlo y ahora se encuentra hospitalizado pero estable. Ha sido un momento de máxima tensión para toda nuestra familia, gracias por la preocupación y las muestras de cariño! Quiero pedir respeto para la privacidad de mi hermano y de la familia, ya que está siendo una situación muy delicada y emotiva para todos nosotros”, finalizó

