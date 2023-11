Juanjo reconocerá infidelidad y Valentina reaccionará con furia en “Generación 98″: “Asqueroso”

El episodio 101 de “Generación 98″ viene cargado ajustes emotivos y escenas intensas, pues Valentina le enrostrará a “Juanjo” su infidelidad con Alicia y todas las mentiras a lo largo de diez años.

En el adelanto de este capítulo, quedó en evidencia que el rol de María Gracia Omegna le expresó a su marido que sentía asco por él. No obstante, la situación será mucho más fuerte que el anticipo.

En el mencionado episodio, al cual tuvo acceso Página 7, Juan José la objetó por haber atropellado a Alicia, haciendo notar que la pudo haber matado.

Frente a esto, Valentina descarga toda su furia y se la enrostra a Juan José. “Tengo asco, eso es lo que pasa. Tengo asco de haberte compartido con esa mujer”, le recriminará.

“Tengo asco de su olor a humedad, de su sobajeo, de sus sábanas cochinas… ¡¿Por qué me hiciste esto?!, ¿¡por qué no me mataste mejor?!”, exclama lanzándole golpes, para luego dejarse caer al suelo.

Más adelante, en otra escena, Juanjo está recostado sobre la cama. Valentina lo observa con odio y le exige que le diga la verdad.

“No te hagas el enfermo porque es patético… tampoco pongas cara de inocente. Mentiroso, asqueroso, hipócrita (…) ¡Quiero que aceptes lo que hiciste, que me mires a la cara y me admitas como hombre que me mentiste durante todo este tiempo!”, lo conmina a asumir.

“¡¿Qué me importa si me quieres o no?! Una mierda tu amor. Quiero que me digas en la cara que estuviste diez años con otra mujer, ¡asúmelo!”, agrega.

Al final, Juan José reconoce la infidelidad y le suplica perdon, pero su esposa no dará su brazo a torcer. “Dios perdona, yo no”, le indica con rabia.