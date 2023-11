La reyerta que habría enemistado a muerte a María José Quiroz y Toto Acuña: involucra a Belenaza

En una reciente entrevista para el programa de YouTube de Kike Morandé, María José Quiroz calificó de “maricón” a su excompañero de “Morandé con Compañía” Toto Acuña, sin argumentar ese odio. Ahora fueron desclasificados los hechos que habrían llevado a estos comediantes a enemistarse a muerte.

En la edición de este lunes de “Zona de Estrellas”, el periodista Hugo Valencia reveló que todo habría sucedido en la época de “El Muro”, en medio de una fiesta que se llevó a cabo a fin de año en Mega.

De acuerdo con lo que señala Valencia, María José y Toto- que desde la escuela de Teatro eran muy amigos- salieron a bailar, situación que no habría sido bien vista por Belén Mora, pareja del actor.

“En un momento, él y Belén desaparecieron de la fiesta (…) Y, de repente, le suena el teléfono a María José, le empiezan a llegar varios mensajes de Mora y a ella se le cae la cara, porque le decía: ‘Qué te crees tú, tal por cual, que te vienes a agarrar a mi pololo’”, asegura el panelista de “Zona de Estrellas”.

“Según Belén, ella estaba a los besos con Toto en la pista de baile”, indicó el periodista, añadiendo que Quiroz le enseñó estos mensaje a algunos amigos, entre ellos Kurt Carrera.

Detalles de la reyerta

“Esta pareja se va para su casa y ahí queda la ‘tole-tole’. Toto le aclara que nunca se besó con María José y lanza la frase que ocasiona el conflicto con su excompañera: ‘Si yo hubiese querido comérmela, me la como ¿y qué?’”, prosiguió el relato Hugo.

El comunicador sostuvo que este escándalo dividió al equipo de “Morandé con Compañía”. Pero el desaguisado habría escalado aún más, pues un día Belén Mora habría llegado hasta las jefaturas del espacio televisivo y habría señalado que no podía seguir trabajando con Quiroz.

“Dijo: ‘Ustedes van a tener que decidir, se va ella o me voy yo’. Y en ese minuto, la gran protagonista de ‘El Muro’ era Belén, por lo que la producción optó por sacar a María José de la mayoría de los sketches”, aseveró Valencia.

Por último, el panelista del programa de farándula se comunicó con Mora para conocer su versión, pero ella declinó referirse al tema. “Sin comentarios. No me interesa saber la historia, no tengo nada que decir”, manifestó la “Belenaza”.