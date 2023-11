“No veo fútbol. Ya no me nace”: la confesión del luto de Nicolás Solabarrieta en Tierra Brava

Hace un par de meses Nicolás Solabarrieta, el nuevo participante de Tierra Brava, dio a conocer que dejaba el fútbol. El hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, dejaba su pasión a los 27 años, lo que se tradujo en la búsqueda de nuevos caminos, uno de esos, la TV.

Con sus compañeros de la casa hacienda se sinceró y afirmó que “desde los ocho años que jugué al fútbol y me pasó que tuve un momento de luto. Ahora ya no puedo ver ni siquiera los partidos, no veo fútbol. Ya no me nace”.

Daniela Castro, en un intento por subirle el ánimo, le preguntó en broma “¿Se murió la flor?”. El hombre del pelo rosado se lo tomó en serio y contestó “yo creo que se va a recuperar. Que es sólo un momento”.

La rompió en su ingreso

Tras su presentación, Guarén se ofreció para mostrarle la casa, pero Chama se adelantó y terminó haciéndolo ella. Pamela, quien lo conoce de antes, se interpuso para advertirle: “Ten cuidado. Hay personas que te vas a dar cuenta que son muy falsas”.

Posteriormente, Guarén discutió con Chama por acaparar al recién llegado. La venezolana confesó a Angélica que lo hizo sólo para molestar a Guarén. Y para incomodar a Chama, Guarén fue al gimnasio donde ésta y Angélica estaban haciendo pesas, y se puso a imitarlas. “Yo cada vez me convenzo más de que ella es una lauchita. Le colocas el pie encima y cag…”, dijo la “Fierecilla” cuando ella se fue.