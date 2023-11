Titi García-Huidobro comentó sobre su situación sentimental tras quiebre con Pato Torres

Titi García-Huidobro señaló que actualmente se encuentra soltera y que no tiene intenciones de volver a casarse, tras su separación del actor Pato Torres.

La conductora de televisión comentó acerca de su situación sentimental en conversación con el programa Financieramente Late, del canal Tevex, y aseguró que disfruta mucho su soltería.

Tras el quiebre con el también comediante, García-Huidobro aclaró que en estas circunstancias no es su prioridad buscar pareja.

“A los 50 años dónde vas a conocer a alguien, ¿a un pub, a una discoteca? No sé. ¿Dónde están los hombres?”, se preguntó entre risas.

En este sentido, Titi señaló que su soltería la disfruta con su trabajo, con sus hijos, viendo una serie y reuniéndose con amigos.

“No sé si me veo con pareja en lo formal, sólo Dios sabe, no me cierro a la idea”, indicó.

No obstante, frente a la eventualiddad de volver a “llegar al altar”, la figura televisiva aseveró que “no me volvería a casar, a menos que llegue Luis Miguel y me pida matrimonio”.

Cabe mencionar que, más allá de la humorada, en esta misma entrevista Titi recordó cuando, siendo Miss 17 en su adolescencia, conoció al “Sol de México” en instancias del Festival de Viña del Mar e, incluso, se las ingenió para disfrutar una cena junto al cantante.