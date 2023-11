Vicepresidenta de Warner revela la posible fecha de estreno de la serie de Harry Potter: Durará 10 años

La magia de Harry Potter no se desvanecerá pronto, y los fanáticos tendrán aún más razones para emocionarse. En un emocionante anuncio durante el evento “Harry Potter: La Exposición” en Barcelona, Rosa Tévar, vicepresidenta de Warner Bros. Discovery para España y Portugal, compartió detalles sobre el esperado proyecto de la serie de Harry Potter, revelando una posible fecha de estreno y una emocionante novedad.

La serie, que recreará meticulosamente cada libro de la famosa saga en la pantalla chica, está programada para debutar en HBO Max en el año 2025. Este anuncio confirma la anticipación que ha estado creciendo entre los fanáticos desde que se reveló la creación de la serie hace algunos meses.

Más novedades sobre la serie de Harry Potter

La vicepresidenta Rosa Tévar de Warner Bros. Discovery aseguró que cada temporada de la serie será fiel a los siete libros de la saga, una noticia emocionante para los devotos seguidores de Harry Potter, quienes no se quedarán sin contenido, pues Tévar añadió que la serie se extenderá por diez años.

La decisión de seleccionar nuevos actores para la serie subraya también el compromiso de ofrecer una perspectiva fresca y única. Warner Bros. considera a Harry Potter como su tesoro más preciado, y la vicepresidenta Rosa Tévar señala que los productos derivados del mundo de Harry Potter han sido los más vendidos durante las últimas tres temporadas navideñas.

Con un presupuesto mínimo equiparable a éxitos televisivos como “Game of Thrones” y “House of the Dragon”, el CEO de HBO, Casey Bloys, garantiza que la calidad de la producción no se verá comprometida. Este enfoque también refuerza la idea de que esta serie será una nueva y emocionante interpretación de la amada historia.

La serie de Harry Potter promete ser todo un éxito

HBO Max ya ha incluido en su oferta las ocho películas de Harry Potter, así como las tres de Animales Fantásticos, y brinda acceso a especiales como “Harry Potter: Regreso a Hogwarts” y el concurso “Harry Potter: El torneo de las Casas de Hogwarts”.

Con el universo creado por J.K. Rowling consolidándose como una joya en la corona de Warner Bros., la serie de Harry Potter promete ser un auténtico exito. Los fanáticos de todo el mundo están ansiosos por sumergirse en esta nueva adaptación televisiva y revivir la magia que ha cautivado a generaciones.