Antes muerta que sencilla: Eskarcita realizó un cambio de look tras sorpresivo anuncio de eliminación

La querida participante de “Gran Hermano”, Scarlette Gálvez, hace reír sin siquiera intentarlo. El día de ayer, en el penúltimo capítulo del reality show, sacó risas después de su genuina reacción a una sorpresa que les tenía Diana Bolocco.

La animadora entró a la casa y anunció que en instantes vivirían una nueva eliminación en “Gran Hermano”, la última antes de la gran final. Eskarcita al enterarse de eso sólo pudo pensar en una cosa, su atuendo. “¿Me estai weando?”, fueron las primeras palabras que salieron de la boca de la joven al enterarse.

“¡Ay, no me puse mi ropa de placa! ¡No! ¡Espérenme, me cambio! Si me voy, no me puedo ir con esta ropa”, dijo Scarlette angustiada, generando risas en el público. Diana le dio el pase y le permitió ir a cambiarse de ropa. “¡Sí, chao!”, exclamó mientras corría con dificultad a la habitación. “¡Es mi cábala!”, contó

diana: una de ustedes va a dejar la casa



eskarcita: tai weando, ayy no me puse mi ropa de placa esperenme, si me voy no me puedo ir con esta ropa



JAKSKAJSJSKAJ #GranConstanza pic.twitter.com/fPL5ZcNo0m — 🌷 (@cnnamongirl_) November 30, 2023

¡Atento pasarelas de Paris!

A los minutos de su partida, Gálvez llegó con su clásico vestido negro con un alto corte en las piernas, modeló por el pasillo de la casa hasta con Dua Lipa ambientaron su llegada. “La mansa tenida de placa que me sacaste, ¡me encanta!”, exclamó la animadora.

Diana le consultó por qué tenía ese vestido como cábala, y Scarlette respondió que si se tiene que ir por la pasarela, quiere que su vestido se vea vaporoso y se mueva mientras sale por la puerta de la casa de “Gran Hermano”. Esto no terminó sucediendo debido a que Eskarcita se convirtió en una de las tres finalistas.