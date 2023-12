“Demasiado cringe”: Heidi Klum posa sensual en lencería junto a su hija y desatan polémica

Heidi Klum y su hija Leni decidieron darle la bienvenida a la Navidad con todo al alejarse de las tradicionales campañas decembrinas donde los famosos suelen aparecer con looks abrigados y alusivos a la temporada. Madre e hija hicieron arder las redes sociales al posar juntas pero no a todos les gustó por considerarlas inapropiadas al tratarse de madre e hija.

Heidi es una de las modelos más famosas de la industria, mientras que su primogénita le ha seguido sus pasos al contar con su talento y belleza, virtudes que la han convertido en imagen de distintas marcas reconocidas.

Las famosas se convirtieron en las protagonistas de la última colección de la firma Intimissimi, por lo que dejaron atrás los abrigos para posar en una sesión fotográfica en ropa interior.

Las fotos de Heidi Klum y su hija en lencería

La celebridad de 50 años apareció con sensuales y atrevidos conjuntos de lencería, sujetadores de encaje, pijamas con plumas, y batines de seda; mientas que su hija de 19 modela también sensuales sostenes, pijama, satinados y partes de abajo que dejan expuesta bastante piel.

“Me encanta nuestra campaña navideña de Intimissimi. Hazte con algo especial para la temporada. Ya puedes encontrar los diseños de la campaña y muchos más looks online y en todas las tiendas Intimissimi”, escribió Klum, como parte de la promoción.

Aunque muchos elogiaron la belleza de madre e hija al dejarles distintos piropos por su belleza y despampanantes figuras, han sido muchos los internautas que calificaron la campaña como “rara” e “incómoda”.

“Hacer una sesión de fotos con tu madre en lencería sigue siendo raro”, “Hay algo infantil en la hija que lo hace escalofriante”, “Que cringe esa fotos”, “Nunca me hubiera tomado fotos así con mi mamá”, “Es asquerosa esa campaña”, comentaros distintos usuarios.

Leni es fruto de la relación entre Heidi Klum y el multimillonario Flavio Briatore, quien no le dio su apellido. Fue el cantante Seal el que se encargó de criarla y darle una figura de padre, tras su romance con la modelo, y con quien tuvo a dos hijos más.

La joven promesa del mundo del modelaje ha dado pasos firmes, mientras intenta hacer sonar fuerte su propio nombre para que el apellido de su madre no le reste méritos.