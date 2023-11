“Estoy viejo”: Arturo Longton se lamenta por sus lesiones en ‘Tierra Brava’

Arturo Longton ha tenido una participación bien accidentada en el reality Tierra Brava. De hecho, el mismo ha dicho que no lo ha pasado muy bien desde que llegó, ya que ha sufrido diversas lesiones en el transcurso del programa.

Evidencia de ello es lo que pasó en el capítulo de ayer martes, tal como mostraron, el chico reality sufrió una nueva lesión en plena competencia por equipos, lo cual lo dejó imposibilitado para continuar en la prueba.

En este contexto, Longton conversó con Página 7 y se refirió a lo que le está pasando en este nueva incursión en los reality chilenos.

“Al principio me sentí bien, porque no me tocaron cosas tan peludas. Me tocó relativamente fácil, creo yo. Aunque ahora estoy lesionado, igual he podido competir porque se basan en estaciones las competencias, entonces tú te puedes parar en un lado”, lanzó de entrada.

“Lo que me acomode a mí es lo que hago. Pero he rendido, he rendido bien. No me puedo quejar por eso, al menos no les he fallado, ¿cachai? Pero tampoco estoy en un 100%”, agregó.

“Cuando me miro al espejo digo, ‘no puede ser que este hueón soy yo’, porque estoy viejo, aunque no me vea tan viejo. Desde el último reality que hice, el cambio es brutal, es una locura. Pero claro, yo tenía 32 años, es mucho”, admitió con algo de pena, pensando en que los años no pasan en vano.

De hecho, ahora ya tiene 45 años y el cree que esta es la principal razón que explicaría sus constantes lesiones.

“De 32 a 45 la brecha es enorme. Cambié, soy otra persona, y cada año valió por miles. Para tener 45 estoy bien, pero eso no es consuelo. Ya no tengo los 30, no me siento con la misma energía. Tampoco soy la misma persona. Estoy más tranquilo, más maduro”, expresó.

