La pena de amor de Martina Weil: “Me imaginé que iba a vivir todo esto con él y no resultó”

Desde el año 2021 que la atleta nacional Martina Weil (24) vive en Bélgica, donde está su expololo. Tema por el cual nunca habla, pero al ser invitada a Podemos Hablar, será consultada por Jean Philippe Cretton.

“Es complicado. Yo estoy acostumbrada a que me pregunten “¿cómo saliste de los tacos?”, no si estoy pololeando. Esto es nuevo para mí”, partió respondiendo.

El amor de Weil

“Yo me fui a Bélgica con mi pololo, que es belga. O sea, por algo no está acá. Ha sido duro igual, yo me imaginé que iba a vivir todo esto con él y no resultó”, dijo la hija de Ximena Restrepo.

“¿Cuánto llevaban?”, le preguntó el conductor. “5 años, vivimos 2 y medio en Estados Unidos, y 2 y medio en Bélgica. Así que está un poco complicada la situación. O sea, yo tengo que volver a Bélgica de nuevo en enero y como que yo creo que vamos a …. No sé qué me voy a encontrar cuando vuelva a Bélgica, es un poco complicado, pero cariño hay”.

Ama el caos en los aviones

“Cuando uno es deportista de alto rendimiento, uno tiene que controlar tantos factores y tantas cosas chiquititas… que todo el resto del caos es ¡por favor, bienvenido sea! Muy particularmente, me encanta la turbulencia en los aviones, es como una montaña rusa. Mientras más gente grita, mejor. Me tranquilizo con las estadísticas de que en realidad los aviones se caen poco”, dijo la joven, cuando pasó al punto de encuentro.

“Estaba en un vuelo chico, un avión enano, Ámsterdam- Bruselas, uno se demora más en despegar y aterrizar, que lo que estás en el aire. Este avión se pega un bajón, debe haber bajado 50 metros, la gente empieza a gritar. Nos habían pasado vasitos con agua, yo quedé empapada porque el vaso de la de al lado salió volando. Todo el mundo gritaba y empezaron a parpadear las luces. Era como estar en una montaña rusa, era Disney”, aseguró.