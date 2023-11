Michelle Adam reveló que fue llamada por TVN un día después de recibir una oferta de Canal 13

La meteoróloga Michelle Adam estuvo de invitada al programa de conversación, “Sin Dios Ni Late”, animado por Daniel Fuenzalida, en donde reveló que en un momento estaba siendo cotizada por tres señales diferentes antes de que se decidiera por volver a Canal 13.

Ella rescató la amistad que tiene con los animadores Priscilla Vargas y José Luis Repenning, y fue consultada si es que se fue al 13 siguiendo a sus amistades. “Uno no se cambia de pega porque se quiere cambiar, primero tiene que estar la oferta”, comenzó.

“Yo estaba en Mega, y me llamaron un día de Canal y me preguntaron: ‘¿Te gustaría venirte al 13 de nuevo?’. Yo en ese momento no lo tenían considerado”, comentó la meteoróloga que estaba siendo tentada para unirse a “Tu Día” en ese momento.

Lluvia de ofertas

Sin embargo, las ofertas no pararon de llegar, “al día siguiente me llaman de TVN, ahora lo puedo decir más tranquila. Ahí uno empieza a tener reuniones y empieza a preguntar”, reveló. Adam aseguró que se reunió con el canal estatal y la querían para unirse al área de prensa, con participación breve en el matinal.

Michelle contó que con estas ofertas se sintió orgullosa y contenta porque llegó a despejar una inseguridad que venía creciendo desde la pandemia.

Durante ese periodo, Michelle Adam se cuestionó si es que estaba haciendo bien su trabajo, y estar siendo buscada por Canal 13 y TVN mientras estaba trabajando en Mega llegó a recordarle lo buena profesional y lo reconocida que es por esto.