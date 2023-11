“No se ha concretado todavía”: Antonella Ríos promete jugársela con un “Debutantes 2.0″

Invitada al aniversario número 21 de Platinium Club, donde llegó a ver el show de la bailarina argentina Celeste Muriega, quien se presentará hasta el 1 de diciembre en el exclusivo club nocturno, la actriz Antonella Ríos rememoró su exitoso salto a la fama en la película “Los Debutantes” y confesó si volvería a bailar ligera de ropa sobre un escenario.

“Me han ofrecido. No se ha concretado todavía, pero lo consideraría. Podría ser como Los Debutantes 2.0″, contó a Publimetro, respecto al film nacional del año 2003 donde interpretó a una striper que cubría su cuerpo solo con crema de afeitar.

“Lo que pasa que el cuerpo es tan hermoso y tan lindo que cuando uno se potencia a través de cuerpo, puede lograr comunicar hacia afuera. Por eso no lo veo como algo morboso, como lo ve todo el mundo. Sino que como un acto escénico y artístico”, explicó la panelista de Me Late.

Además, recordó cómo fue que la confirmaron para realizar la película Los Debutantes y fue justamente cuando la vieron bailando sobre un escenario.

Antonella Ríos y Los Debutantes

“A mí me tocó bailar el año 98 en la Fiesta Spandex y hacíamos show, que si bien no eran netamente eróticos, sí tenían rompían los esquemas de la época. Éramos muy vanguardistas y me siento orgullosa de haber formado parte de ese momento chileno, político social”, reflexionó.

“Eso fue previo a Los Debutantes, es más, cuando me fueron a ver para terminar el casting de la película, me fueron a ver a la (discoteque) OZ, en un espectáculo que yo estaba haciendo con una compañía de danza”, recordó.

Finalmente, reconoció que “me encanta estar en el escenario y hacer una danza-teatro. Eso es lo que a mí me gusta hacer”, concluyó.