Se fue de “pálida”: Pamela Leiva contó divertida anécdota de carrete con Andrea Dellacasa

La exitosa comediante Pamela Leiva tiene historias de sobra para contar, y eso lo demostró nuevamente en su podcast “Diario de un apocalipsis”, el cual anima junto a su amigo Vicho Viciani. En el último capítulo, ellos grabaron desde el Teatro Palermo, y ella desempolvó una anécdota de su primer viaje al extranjero.

Leiva comenzó recordando que se viene el casorio de su entrañable amiga Andrea Dellacasa en diciembre de este año en la localidad argentina Villa Carlos Paz. Ella ya había viajado a esa ciudad con su amiga hace años, y fue su primer viaje fuera del país.

“Yo cada vez me iba derritiendo más...”

Las exchicas reality fueron a una discoteque, y la comediante sufrió de una pálida de marihuana. Ella se preparó, se puso linda y lista para salir de rumba. “Nos fumamos una cosita antes de entrar. La Andrea es súper conocida en Córdoba y se encontró con puros Avatares y yo figuraba apoyada (en una mesa)”, contó.

“Me empecé a colocar pálida (...) la Andrea conversaba y me estaba mirando más. Yo cada vez me iba derritiendo más, de repente me empiezo a desmayar, me ayudan y me agarran. Me dicen ‘vámonos’ y yo ‘¡No!’. Me entraron en brazos a la discoteque, me dieron un juguito de naranja y se me pasó”, agregó Pamela.

La comediante se recompuso y se fue de cacería. “Empecé a ver a los minos (...) unas vueltas que me di y tres atraques me pegué”, confesó Leiva. “Entre baile y baile, tú bailai con un hueón, una vuelta y pa’ te dabas unos calugazos. Terminaba la canción y ya muchas gracias”, relató la comediante.