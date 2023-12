“Ahora entiendo al Chino”: Daniella Campos se “espantó” tras ver al coach que asesora a Paula Pavic

En el capítulo de este jueves de Sígueme (TV+) analizaron las declaraciones que Paula Pavic entregó en un live de Instagram, en el cual acusó que Marcelo Ríos la manipulaba economicamente.

“Le hice un detalle a grandes rasgos de lo que se pagó, y me dijo que no, que quería más detallado. Ahí me di cuenta de que no iba a caer en esa manipulación de ‘voy a hacer lo que quieras, porque necesito tu plata para pagar las tarjetas’”, reveló la ex del Chino Ríos.

Tras repasar estas palabras, los panelistas del programa recordaron el coach que cambió la vida de Paula: Amadeo Llados, quien sería un entrenador español de 31 años.

Me espanté

Cuando quisieron saber quién era el personaje en el que Paula podría estar gastando dinero y vieron videos del mismo, las impresiones fueron bastante inesperadas.

“Particular personaje, cuando todos pensábamos que era un Osho, ‘Parived’ por último”, dijo en tono de broma Julia Vial.

Pero Daniella Campos no se guardó lo que pensaba y lanzó sin filtro su real opinión: “Cuando empiezo a ver sus videos, me espanté. Promueve solamente el lujo, el dinero y el físico. Valida a las mujeres por un bolso o una cartera, la marca”, comentó, según consigna Página 7.

“Muestra su Lamborghini, su yate, muestra a estas mujeres con poca ropa que, además, las utiliza como un objeto”, añadió.

“Pensé que estaba en buenas manos, ahora estoy totalmente de acuerdo con el Chino. Estoy preocupada por Paula Pavic”, afirmó Campos.

“A mí parecer, este señor es un timador. Ahora entiendo por qué el Chino a lo mejor quiere saber en qué se está gastando la plata”, cerró.