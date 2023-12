Dayana Amigo comenta qué significa interpretar a la perversa Alana en “Juego de Ilusiones”

La actriz Dayana Amigo se refirió al complejo y oscuro personaje de Alana en “Juego de Ilusiones”, un papel por el cual ha desarrollado una nueva faceta actoral.

Cabe recordar que la intérprete inició su carrera en la pantalla chica en el sitcom de comedia “Casado con Hijos”, con el hoy emblemático rol de Titi Larraín, para después incursionar en otros personajes dramáticos en diversas teleseries de Mega.

Encarnar a Alana Rumián ha significado un giro en 180 grados en la forma en que la audiencia la aprecia en las historias de ficción, dado que esta peligrosa reclusa ya carga sobre sus hombros dos muertos en la telenovela diurna del canal de Vicuña Mackenna. Sobre este desafío actoral, entre otros temas, conversó Dayana en el podcast de Chileactores “La pura verdad”.

La actriz manifestó que la llegada a esta producción dramática ha marcado un acierto para su carrera y una invitación a cumplir un buen desempeño, lo cual la tiene sumamente feliz.

“El personaje que estoy haciendo ahora me entretiene mucho, lo paso súper bien, porque aparte es un horario que me encanta, porque es una teleserie donde todo cabe, el melodrama ‘chulo’- por etiquetarlo de alguna forma- y no es que no sea cuidadoso, sino porque te puedes ir para cualquier lado”, aseguró.

En este sentido, aseveró que Alana “es una mala, pero mala de verdad, y está muy entretenido”. Este nuevo cariz en su rol ha cautivado a la intérprete.