“Fue demasiado...”: Francisca García-Huidobro entregó una sentida reflexión tras el penúltimo capítulo de “Gran Hermano”

La panelista de “Gran Hermano”, Francisca García-Huidobro, se purgó después de meses de trabajo en dicho reality que se transformó en un fenómeno de redes sociales, que trajo amor y odio a todas las personas involucradas en el proyecto.

Después de su penúltima participación en el panel, en sus habituales reflexiones post-reality, la “Dama de hierro” compartió sus descargos. “El domingo se termina esta aventura de ‘Gran Hermano’ (...) A pesar de que me daba un poco de pena y de nostalgia, porque se acaba un proyecto, igual les confieso que fue demasiado”, partió.

“No quiero echarle la culpa a ustedes, porque si no fuera por ustedes, ‘Gran Hermano’ no habría resultado. Pero la verdad es que el fanatismo, el odio y el amor profundo nos hicieron mella a nosotros como panelistas, por lo menos a mí, estoy hablando por mí, y no para”, confesó.

“Gracias por estar”

Ella señaló que recibieron críticas porque la Pincoya fue la última en salir de la casa; que la favorita es Cony o que la intentan perjudicar; por qué está Scarlette en la final; fueron uno de los comentarios que llegaron durante el capítulo de ayer.

“Yo he trabajado en este programa por casi seis meses y les confieso que no me he gastado ni un peso en votar ni a favor, ni en contra de alguien. Para mí es un programa de televisión, es un juego. He tratado de tomármelo de esa manera y ha sido bastante difícil”, señaló la animadora.

García-Huidobro aseguró que nunca ha recibido odio en la vida real, sino que sólo por redes sociales, ya que no se atreven. Finalmente, la panelista cerró con estas palabras: “Agradecer todo eso que ya comenté, el amor y el odio que han permitido que ‘Gran Hermano’ no sea un reality, sino un fenómeno. Gracias a ustedes, gracias por estar”