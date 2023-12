“Fue una mala interpretación”: JC y Kel Calderón hacen las paces tras polémica por Gran Hermano

La mala onda que hace unos meses atrás surgió entre Kel Calderón y Julio César Rodríguez ya es parte del pasado. Esto, luego que se reencontraran en un evento y limaran asperezas respecto al intercambio de opiniones que tuvieron en X (exTwitter) respecto a Gran Hermano.

Todo surgió cuando el animador dijo una frase respecto a los televidentes que opinaban en la red social, lo cual fue considerado por Calderón como una falta de respeto hacia los seguidores del reality.

Ahí llamó a su público a no ver más el programa de CHV, provocando la respuesta de JC quien criticó a la influencer por “cancelar” un proyecto que involucra a muchos trabajadores.

Ahora, a días de que termine Gran Hermano, JC y Calderón hicieron las paces, quedando tan amigos como siempre.

JC y Kel liman asperezas por Gran Hermano

“No nos habíamos hablado después del impasse pero yo me llevo genial con Julio y con la Diana hace mil años, los quiero un montón”, dijo la hija de Raquel Argandoña al diario LUN.

“Esto que pasó no me lo tomé de manera grave y lo encuentro entretenido tener diferencias de opinión sobre todo porque hace mucho no había un programa como Gran Hermano, que alcanzó tantas plataformas. Yo me lo he gozado a morir, y apoyarlo es comentarlo”, explicó.

Además, aclaró que “no creo en las funas y cancelaciones que se hacen por Internet, no me gustan, así que nunca hice un llamado a no ver el programa”.

De igual forma, aseguró que la respuesta que recibió de JC le sirvió para sentirse escuchada como televidente.

“Para mí fue una anécdota, parte de un juego, y me sentí escuchada, independiente de que no les haya caído bien mi comentario, pero nunca sentí que quedó una mala sensación”, sentenció.

Julio César, por su parte, señaló que “fue una mala interpretación de mis palabras, el ‘sigamos’ era un poco provocador y creo que el tiempo justificó que siguieron pasando cosas en diálogo con la gente”.

“Mi reacción fue a que podíamos discrepar, pero nunca llamaría a que no siguieran a alguien, pero entendí que fue el fervor de la situación”.

Además, respecto a la buena onda con Calderón, confesó que “siempre le he tenido un aprecio y nos saludamos con mucho cariño cuando nos encontramos en clubes bailando y en otros lugares”, cerró tras ser premiado en el evento.