“Generación 98″: Chico Olmedo y Pitu dieron rienda suelta a su pasión y serían sorprendidos

En el capítulo 102 de “Generación 98″, emitido este jueves por Mega, Hernán Olmedo y Pitu Mardones finalmente dieron rienda suelta a su pasión y disfrutaron de una candente noche en casa del empresario. Pero esta “canita al aire” podría acarrearles serios problemas.

Luego de besarse, el rol de Gabriel Cañas mostró dudas de continuar con la pasión y le advirtió a su excompañera que eran “socios”. Pitu le enrostra que siguen siendo unos adolescentes fomes y aburridos, como en el colegio, y se marcha ante el desaire.

No obstante, “Chico” se arriepiente y corre a buscarla a la puerta. El personaje de Lorena Bosh aún no ha abandonado la casa y entonces los excompañeros ya no presentan dudas. Ahora bien, puede que esta liberación de sentimientos les traiga complicaciones, tal como insinúa el adelanto del capítulo 103 de la nocturna de Mega.

La fogosa pareja podría ser sorprendida a la mañana siguiente en el dormitorio y no precisamente por Macarena.

Una escena del anticipo enseña a los “tortolitos” acostados en la cama, semidesnudos, conversando luego de haber pasado la noche juntos.

De un momento a otro, sus expresiones dichosas cambian a unas de preocupación. De imprevisto, llegan los hijos de Hernán a la casa.

“¡Papá!, ¡papá!”, se escucha llamar a los niños y según parece irrumpirán en la habitación.