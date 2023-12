Miguelito se convierte en el participante más ganador de Tierra Brava: “¡Soy el puto amo!”

El equipo verde de Tierra Brava, que resultó perdedor en la competencia, debió ahora enfrentarse en individualidades. Y el ganador pasaría a compartir los privilegios con los rojos, donde Junior Playboy lo acogería al lado de su cama. “A la persona que duerma con Junior no le va a faltar el ‘desajunior’ en la mañana”, afirmó.

Ya en la competencia, que mezcló habilidad, puntería y velocidad, el liderazgo temprano lo tomó Fabio. Sin embargo, para sorpresa de todos, fue Miguelito el que resultó ganador.

El más ganador del reality

“¡Soy el puto amo!”, gritó de felicidad tras convertirse, con tres triunfos, en el participante más veces ganador del reality.

Al respecto, Miguelito comentó que estaba algo desanimado antes de partir, pero ahora se recuperó. “Me puse las pilas, me mentalicé y logré el objetivo. Me volvió el alma al cuerpo y la sonrisa a la cara”, indicó, y le aseguró a Sergio Lagos que, para no dormir junto a Junior, arregló cambiar su cama con la de Nico Solabarrieta. “No habría podido dormir, habría que dormir con un ojo abierto porque no sabes lo que te puede pasar con él al lado”, dijo.

Por su parte, Fabio admitió que le tiene mucho respeto como competidor al comediante. “Estar contra él fue como David frente a Goliat. Era como una pulga asesina al lado mío. Nos sigue callando la boca a cada uno de nosotros”, dijo el español.

En cambio, el peor desempeño del equipo fue de Guarén, quien se convirtió así en la segunda nominada de la semana. “Fue por error mío por déficit atencional, nunca sigo las instrucciones, es mi mayor problema de la vida. Pero Arturo es fácil como contrincante”, rió la joven tras la competencia.