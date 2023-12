Se sigue fracturando la relación entre Dani Castro y Uriel en “Tierra Brava”: la cocinera encarará a Botota

La teleserie entre Daniela Castro y Uriel “Futuro” continúa, quienes alguna vez fueron la pareja más sólida, ahora están pasando por una gran crisis. Esto comenzó con la llegada de Nicolás Solabarrieta, quien despertó las inseguridades de Uriel tras un cahuín de Botota.

En el avance del próximo capítulo de “Tierra Brava”, este drama va a tener una segunda parte. Ambos estaban acostados, y el cantante partió pidiéndole que fuera sincera con él, y Daniela le consultó de vuelta si es que de verdad creía que le gustaba el chico nuevo después de dos días, Uriel le respondió que sí.

“Te llamó la atención en un 100%, lo noto en tus ojos”, agregó el artista urbano. “La verdad es un niño mino y amoroso. Tú estás permitiendo sentirte así en base a lo que te han dicho los demás”, contestó la cocinera.

Ambos insistieron en sus puntos, y Daniela rayó la cancha de que si él no cumple con sus preferencias para tener una pareja, podrían seguir siendo sólo amigos. Uriel estaba de acuerdo con esa afirmación de ella.

Sin embargo, esto no quedó ahí. En la cocina el tema se volvió a tocar, ahora con Botota quien fue la causante del cahuín. “Yo nunca te he dicho ‘oye la Dani está mirando al niño nuevo’”, aclaró la transformista. La cocinera agregó que no le parece el comentario de Botota porque interfiere en su relación.