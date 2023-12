TVN confirma renuncia de Gino Costa: Aseguran que arribará a matinal de la competencia

Tras 12 años en TVN, el canal nacional confirmó la renuncia del periodista y animador Gino Costa, quien se desempeñó en diversas áreas como entretención, cultura y deportes, tras su salida de Mega donde llegó a realizar su práctica profesional al área de prensa.

Según indicaron en un comunicado “TVN agradece enormemente a Gino por su compromiso, dedicación, cariño y profesionalismo durante todos estos años y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos laborales”.

[ ¿Qué dicen las cartas?: Tarotista se la juega con ganadora de Gran Hermano y asegura que no será Cony ]

Gino llegó en 2012 al matinal “Buenos Días a Todos”, donde fue notero, panelista, y en varias ocasiones animador. Luego hizo el programa de cultura “Chile Conectado”, “Un lugar en el tiempo”, “Buen Finde” y por último “Hoy se Habla”.

“TVN me regaló infinitas posibilidad de hacer muchas cosas que me gustan, como animar el hermoso festival de Dichato y la Fiesta del Memo. Hice el backstage del Festival de Talca, Olmué y Viña, animé el programa satélite de Viña y uno de mis programas favoritos “Buen Finde”. Compartí estudio con los mejores de la TV, de quienes aprendí muchísimo, y lo mejor de todo son los amigos que me hice y me llevo en el corazón. Gracias al canal por tanto”, señala Gino Costa.

¿Llega a Contigo en la mañana?

Según informó el medio El Filtrador, la salida de Gino Costa será para unirse como notero al matinal de CHV, Contigo en la mañana, como una manera de reforzar el programa y recuperar el liderazgo indiscutido del rating, el cual ha cedido a Mucho Gusto y Tu Día.

Fuentes de la industria, indicaron a Publimetro que desde marzo debería ocurrir “una reestructuración fuerte y aires nuevos por ciertas críticas que habría hecho Julio César Rodríguez”, las cuales tendrían relación con modificar el set de televisión e incluir más noteros.

Los comentarios del animador, apuntarían que no se hizo un “refresh” con anterioridad, lo que habría provocado la baja en el rating, cediendo el primer lugar a Mucho Gusto y Tú Día.

Justamente, el matinal de Canal 13 sería uno de los referentes a seguir, debido a su pauta más cotidiana y familiar, la cual se buscaría incorporar en CHV para matizar con las temáticas políticas y policiales.