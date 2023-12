Cameron Díaz reveló por qué es activista contra el SIDA

En un live de instagram realizado en el Centro LGBT de Los Ángeles, Cameron Díaz compartió con el público las razones detrás de su compromiso como activista en la lucha contra el SIDA.

Durante su intervención, Díaz recordó con emoción cómo un familiar fue una de las primeras víctimas del SIDA:

“El primo de mi padre, a principios de los 80, murió de sida. Fue uno de los primeros. Vivía en San Francisco y recuerdo a mis padres yendo a San Francisco porque se estaba muriendo. Fue en el muy, muy al principio. No había tratamiento. Todo el mundo tenía miedo y mi padre quería ir a estar allí para él “.

Y continuó: “Siempre me he sentido muy apoyada por la comunidad LGBTQ porque, por naturaleza, existe esa conexión con la creatividad. He formado parte de esa comunidad desde que era muy, muy joven. Crecí en los años 80, y fue una época crucial para que la comunidad empezara a encontrar su voz y a exigir que la vieran.’’

‘’Y necesitaban ser vistos. Empecé con el Proyecto SIDA desde el principio, porque conocía a gente de la comunidad que padecía SIDA. Y fue una verdadera manifestación de apoyo para todos”, concluyó la actriz.

Gwyneth y su infancia

El evento también contó con la participación de Gwyneth Paltrow, quien compartió sus propias experiencias:

“Nuestra casa estaba llena de hombres gays cantando alrededor del piano, besándose. No sabía que la gente pensaba que había algo malo en ser gay. Fue muy chocante para mí cuando llegué a comprenderlo”.

Y continuó. “La comunidad trans es muy pequeña. No están amenazando a nuestros hijos, nuestras mentes y nuestra educación. Tenemos que encontrar ahí nuestra humanidad. Tenemos que ser tolerantes y dejar que la gente elija vivir la vida que quiere vivir.”

Luego, mencionó como su entrenador tomó la decisión de ser transgenero:

“El otro día vinieron y hacía tiempo que no los veía. Estaban mucho más ligeros. Y les pregunté: ‘¿Qué os pasa? “Y me contestaron: ‘Estoy en transición’. Me entraron escalofríos y se me llenaron los ojos de lágrimas porque toda su energía había cambiado. Tenían paz en el alma. Fue muy hermoso verlo. Espero que la gente pueda conectar más con eso”.