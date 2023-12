“¡Cony, Boric está soltero!”: El chistoso cartel que apareció en la llegada de finalistas de Gran Hermano

Realmente hubo de todo en la caótica llegada de las tres finalistas de Gran Hermano al aeropuerto de Santiago. Les cantaron, abrazaron y hasta le tenían preparadas varias pancartas con curiosos mensajes que no pasaron desapercibidos para las concursantes.

Ahí mismo, frente a Eskarcita, Pincoya y Cony, se desplegaron varios fanáticos que llevaron regalos, flores y mil tipo de carteles para recibir a sus ídolas con mucho amor.

De hecho, entre la multitud y la marea de fanáticos apareció un chistoso cartel que acaparó todas las miradas. “Coni, Borich está soltero”, se podía leer en la pancarta.

Poco tiempo pasó para que esta idea comenzara a viralizarse entre los usuarios de redes sociales, donde los cibernautas dijeron de todo con respecto al mismo.

“Cony Primera Dama”, “lo veo muy posible no diré el por qué jajjaja me lo reservo”, “Le hubiesen puesto “el Boris está soltero” hubiese sido más chistoso”, “A la moneda la Cony Capelli po”, “Avíspate po Boris”, “Capaz que se lo coma también”, son solo algunos de los comentarios que se podían leer en X, ex Twitter, según consignó La Hora.

