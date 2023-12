Desarrollan nuevo programa de citas inspirado en ‘Sex and the City’

Un emocionante proyecto está en desarrollo para todos los fanáticos de “Sex and the City”. La reconocida productora Bunim/Murray se ha unido a Candace Bushnell, autora cuyo libro sirvió de base para el exitoso programa de HBO, para crear un nuevo reality de citas llamado “Is There Still Sex in the City”.

Bushnell, conocida como la “Carrie Bradshaw de la vida real”, es la mente creativa detrás de esta idea.

Su columna en el New York Observer se convirtió en el famoso libro “Sex and the City”, el cual dio origen a la icónica serie de HBO que cautivó a audiencias durante seis temporadas y que incluso tuvo dos películas.

A reality dating series based on ‘Sex and the City’ is in the works titled ‘Is There Still Sex in the City.’



It will follow four women in their 50s living together, who will have their pick of a different group of men in each episode. pic.twitter.com/5frOC6s83w — Pop Base (@PopBase) November 29, 2023

Te recomendamos leer: Sex and the City: el curioso motivo por el que Sarah Jessica Parker nunca se desnudó en la serie

Actualmente, la serie está siendo reiniciada bajo el título “And Just Like That”, y se encuentra en producción para su tercera temporada.

¿De qué tratará el programa?

El concepto detrás de “Is There Still Sex in the City” consiste en seguir las vidas de cuatro amigas “fabulosas” en sus cincuenta años, quienes buscarán una segunda oportunidad en el amor al dejar sus agitadas vidas en la ciudad para adentrarse en una utopía de citas en un acogedor château en el campo.

El atractivo principal del programa radica en que cada episodio presentará a las protagonistas con un grupo diferente de hombres entre los cuales podrán elegir.

Desde jóvenes atractivos hasta caballeros mayores, desde hombres adinerados hasta el hombre de sus fantasías, las mujeres podrán explorar distintas opciones y experiencias románticas.

Un reporte señala que el nuevo programa busca aprovechar la creciente popularidad de las mujeres de cincuenta años y más en el mundo de las citas, ofreciendo una visión fresca y emocionante sobre las segundas oportunidades en el amor.

Candace Bushnell, quien ha experimentado en carne propia el mundo de las relaciones, se muestra entusiasmada con esta nueva aventura, destacando la oportunidad de ayudar a mujeres de su edad a navegar por un nuevo capítulo en sus vidas amorosas.

Incluso, Bunim, dijo lo siguiente:

“Las mujeres de cincuenta y tantos años o más son el nuevo grupo demográfico de moda para las citas, y yo debería saberlo, soy una de ellas. A lo largo de las décadas, he salido con hombres de todas las edades y estoy muy emocionada de trabajar en un programa que combina mi pasión por las relaciones con la oportunidad de ayudar a las mujeres, como yo, a navegar un amor rehecho.”