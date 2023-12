La sorprendente historia de venganza de Belén Mora tras enterarse de una infidelidad: “Me da mucha vergüenza reconocerlo...”

La comediante Belén Mora reveló unas historias de venganza de su pasado, en donde las reacciones inmaduras estaban a flor de piel. Ella estuvo de invitada en “El Purgatorio” junto a Eva Gómez, en donde tuvo que explicar el titular que daba a conocer que su ex le fue infiel con alrededor de 12 mujeres.

Ella partió contextualizando que esto sucedió con el papá de su primer hijo mientras estudiaba en la escuela de teatro. “Yo nunca he sido celosa (...) soy tan poco celosa que paso a ser hueona, claramente. El único pololo que he tenido que no me ha cagado es el Toto”, señaló.

Mora detalló que fueron con alrededor de 12 compañeras de la escuela, y agregó que ella tenía actitudes muy “tóxicas”. Al enterarse de esta infidelidad, Belenaza planeó su represalía, “la venganza es un plato que se sirve frío, vi ‘El Padrino’, leo Mario Puzo”, contó.

La comediante relató que creó un aviso publicitario en donde promocionaba los servicios sexuales de una trabajadora sexual, y como número de contacto publicó el celular de la mujer con quién su pareja la engañó.

“Me da mucha vergüenza reconocerlo porque no es la forma. Ahora que una es mayor, (comprende) que la culpa no fue de ella porque el compromiso lo tenía él conmigo”, reflexionó arrepentida.

La segunda parte

Sin embargo, esto no quedó ahí. Belenaza contó que años más tarde ella llegó a un importante cargo cultural en la octava región y estaba a cargo de la contratación de una gestora cultural, y la mujer en cuestión era una de las postulantes. Ella la llamó para una entrevista.

“Son cosas que hace una en el despecho, en la rabia”, partió antes de detallar la situación. La mujer llegó a la entrevista y Belén contó que conversaron por más de dos horas mientras se ponían al día. Hasta que Belenaza le dijo: “¿tú cachai que no te voy a dar la pega? ¿Y no me vas a preguntar por qué, no cierto? Así que agarra tus hueas y sal de mi oficina”.

El público aplaudió tras escuchar esta insólita historia, y Belén los frenó ya que señaló que no había nada admirable en eso. “Ese es mi yo del pasado, porque ella tenía todas las capacidades para cumplir el cargo, y yo seguía esta cosa machista que tenemos las mujeres, de echarle la culpa a ella”, aseguró.

“Si yo tuviera contacto con ella, le pediría mil disculpas”, cerró Belén Mora.