¿Quién es Jeremy Allen White? Rosalía habría dejado atrás a Rauw Alejandro con él

A meses desde su mediática ruptura con Rauw Alejandro, la cantante española Rosalía parece haber dejado en el pasado al reguetonero y encontrado un nuevo amor en Jeremy Allen White.

Las estrellas han sido captadas juntas en varias ocasiones durante las últimas semanas en Los Ángeles. Sus apariciones en público han desatado rumores de romance que recién parecieron confirmarse.

Y es que hace poco fueron retratados conversando y fumando antes darse un gran abrazo de despedida y también caminando tomados de la mano. De acuerdo a UsWeekly, efectivamente son pareja.

“Comenzaron como solo amigos, pero las cosas se han vuelto románticas recientemente ”, apuntó una fuente a la revista sobre el tipo de relación entre la catalana y el ganador del Globo de Oro.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero el mundo ya quiere saber todo sobre el actor que aparentemente logró conquistar el corazón de la ganadora del Grammy.

Él es Jeremy Allen White, el actor con quien Rosalía olvidó a Rauw

Jeremy Allen White nació el 18 de febrero de 1991 en Nueva York, Estados Unidos, como el primer hijo de un par de actores que eventualmente abandonaron la carrera para mantener a su familia.

“Siempre supe que (actuar) era algo que les interesaba mucho”, comentó a College sobre el crecer con padres artistas. No obstante, durante sus primeros años de vida, se dedicó al baile.

Fue un destacado bailarín de ballet, jazz, y claqué en su niñez; sin embargo, cuando tenía 13 años de edad, bailar ya no llenaba tanto su corazón y decidió darle una oportunidad a la actuación.

“Tuve mucha suerte. Tenía un profesor de actuación maravilloso en la secundaria que enviaba a los chicos que le apasionaban a convocatorias abiertas para cine, teatro y anuncios”, recordó.

Gracias a dichas convocatorias, Jeremy se ganó su primer papel en una obra de teatro y su primera película. Eventualmente, también logró conseguir a un agente que lo representara.

El largometraje en el que White hizo su debut fue Beautiful Ohio en 2006. Desde entonces, no ha parado de encadenar papeles en una producción tras otra para el cine y la televisión.

Su interpretación de Phillip “Lip” Gallagher en Shameless (2011-2021) lo catapultó a la fama. No obstante, su consagración como actor no llegó sino hasta el año pasado por su trabajo en The Bear.

En la aclamada serie, el histrión da vida con maestría al protagonista, Carmen “Carmy” Berzatto. Gracias a su desempeño, ha sido nominado a varios premios y ganó galardones como el Globo de Oro.

Los amores de Jeremy Allen White

Con respecto a su vida amorosa antes de Rosalía, la relación más importante de Jeremy Allen White fue la que tuvo con la actriz Addison Timlin. La expareja se conoció el rodaje de Afterschool en 2008.

Pero no comenzaron un romance sino hasta 2013. Luego de años juntos, se casaron en 2019. Él fue reservado con su matrimonio, pero agradeció a su esposa cuando ganó el Globo de Oro.

“Te amo hasta el fondo de mis huesos”, expresó al recibir el premio al mejor actor durante la ceremonia en enero de 2023. “Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que has hecho”.

Por eso, resultó muy inesperado cuando Timlin solicitó el divorcio en mayo de este año. Los exesposos comparten dos hijas en común: Ezer y Dolores, nacidas en 2018 y 2020, respectivamente.

Antes de sus nupcias, solo fue vinculado con Emma Greenwell. Después de su ruptura matrimonial, ha sido captado públicamente con otras famosas, lo que ha disparado especulaciones.

En agosto de 2023, el intérprete fue captado muy romántico con Ashley Moore en Los Ángeles. Una fuente reveló a UsWeekly que no estaban “poniendo ninguna etiqueta a su relación”.

Las cosas no habrían funcionado porque en octubre fue retratado con Rosalía en lo que parecía una cita. Desde entonces, el supuesto romance entre ambos estaría marchando sobre ruedas.