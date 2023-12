“Sería carne de cañón”: Alberto Plaza explicó la razón por la que no volverá “nunca más” al Festival de Viña

El cantante nacional Alberto Plaza, enfrenta un momento complicado en su carrera, marcado por lo que él describe como una “cancelación” debido a sus opiniones políticas. En una reveladora entrevista con Fernando Larraín en Not News (Vía X), el intérprete de “Perfecto Bandido” ofreció contundentes declaraciones y aseguró que no volverá “nunca más” al Festival de Viña del Mar.

El artista radicado actualmente en Estados Unidos, señaló que la situación se ha vuelto más evidente en Chile, donde siente que todos los matinales le cerraron las puertas al negarse a promocionar su próximo concierto en la capital, programado para el 2 de diciembre en el Metropolitan Santiago.

A raíz de esto, el cantautor se refirió a si volvería a subirse al icónico escenario de la Quinta Vergara. Sin titubear, el cantautor descartó la posibilidad de regresar, afirmando: “No. Yo no voy a volver nunca más al festival”.

“Ya no pertenezco a ese lugar. Si fuera, sería carne de cañón. Sería una carnicería. Porque hay gente que le interesa dañarme. Sería para ir a terminar mi carrera. Y mal, terminarla feo”, explicó.

“Yo estoy cancelado en hartas partes. A mí me cancelaron en todos los matinales. Me dijeron que no, para promocionar este concierto”, aseguró el intérprete.

Incluso, reveló una situación particular que vivió en el conocido casino Enjoy: “Me canceló y me dijeron que no soy de la línea editorial de ellos. Imagínate tú”, reveló.

Alberto Plaza no solo reveló su frustración por la cancelación en diversos medios sino que también compartió que no tiene planes de volver a vivir en Chile, a raíz de esta compleja situación que está viviendo.